貨幣攻略
AH股新聞

13/02/2026 15:41

《Ａ股焦點》蛇年收官，上緯新材勁升18倍，十大牛股之首

　　蛇年行情今日收官，滬綜指累計上漲26%，收報4082點，雖失守4100點，但蛇年漲幅26%較龍年的13%升幅翻倍；AI、新材料、高端製造、科技創新概念被熱炒，深證成指累計上漲38.8%，創業板指累計上漲58.7%，科創50指更累大漲64.2%。

　　據《上海證券報》統計，蛇年十大牛股正式出爐。剔除2025年之後上市的新股，上緯新材漲幅超過1800%成十大牛股之首，蛇年漲幅排名前十見下表：

排名公司蛇年漲幅
1上緯新材(滬:688585)1836%
2天普股份(滬:605255)942%
3嘉美包裝(深:002969)835%
4亞振家居(滬:603389)791%
5宏和科技(滬:603256)731%
6鼎泰高科(深:301377)729%
7飛沃科技(深:301232)649%
8宇順電子(深:002289)597%
9勝通能源(深:001331)580%
10超捷股份(深:301005)471%

《經濟通通訊社13日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

