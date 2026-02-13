《Ａ股焦點》蛇年收官，上緯新材勁升18倍，十大牛股之首

蛇年行情今日收官，滬綜指累計上漲26%，收報4082點，雖失守4100點，但蛇年漲幅26%較龍年的13%升幅翻倍；AI、新材料、高端製造、科技創新概念被熱炒，深證成指累計上漲38.8%，創業板指累計上漲58.7%，科創50指更累大漲64.2%。
據《上海證券報》統計，蛇年十大牛股正式出爐。剔除2025年之後上市的新股，上緯新材漲幅超過1800%成十大牛股之首，蛇年漲幅排名前十見下表：
|排名
|公司
|蛇年漲幅
|1
|上緯新材(滬:688585)
|1836%
|2
|天普股份(滬:605255)
|942%
|3
|嘉美包裝(深:002969)
|835%
|4
|亞振家居(滬:603389)
|791%
|5
|宏和科技(滬:603256)
|731%
|6
|鼎泰高科(深:301377)
|729%
|7
|飛沃科技(深:301232)
|649%
|8
|宇順電子(深:002289)
|597%
|9
|勝通能源(深:001331)
|580%
|10
|超捷股份(深:301005)
|471%
《經濟通通訊社13日專訊》
