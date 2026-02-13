《Ａ股焦點》蛇年收官，上緯新材勁升18倍，十大牛股之首

蛇年行情今日收官，滬綜指累計上漲26%，收報4082點，雖失守4100點，但蛇年漲幅26%較龍年的13%升幅翻倍；AI、新材料、高端製造、科技創新概念被熱炒，深證成指累計上漲38.8%，創業板指累計上漲58.7%，科創50指更累大漲64.2%。



據《上海證券報》統計，蛇年十大牛股正式出爐。剔除2025年之後上市的新股，上緯新材漲幅超過1800%成十大牛股之首，蛇年漲幅排名前十見下表：

排名 公司 蛇年漲幅 1 上緯新材(滬:688585) 1836% 2 天普股份(滬:605255) 942% 3 嘉美包裝(深:002969) 835% 4 亞振家居(滬:603389) 791% 5 宏和科技(滬:603256) 731% 6 鼎泰高科(深:301377) 729% 7 飛沃科技(深:301232) 649% 8 宇順電子(深:002289) 597% 9 勝通能源(深:001331) 580% 10 超捷股份(深:301005) 471%

《經濟通通訊社13日專訊》