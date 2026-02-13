《中國監管》市監總局召開餐飲連鎖企業指導會，促落實責任、保障食品安全

2月11日，國家市場監管總局在北京召開餐飲服務連鎖企業行政指導會，督促企業嚴格落實主體責任，採取切實有效措施，保障消費者飲食安全。上海、福建、山東、河南、廣東及四川等省市市場監管局相關負責人和部分餐飲服務連鎖企業相關負責人參加會議。



會議指出，當前連鎖餐飲的食品安全形勢總體穩定，但在食品安全管理及主體責任落實等方面，與人民群眾的期待相比還有差距。



會議要求，餐飲服務連鎖企業必須切實履行好主體責任，嚴格執行法律法規、標準規範等要求，確保經營過程持續合規，餐飲食品符合食品安全標準。按照規定，結合實際設立食品安全管理崗位，建立基於食品安全風險防控的動態管理機制。同時，針對總部、分支機構及門店，分別確定每月、每周及每日的食品安全重點工作，推動實現在「最小工作單元」精準防控風險。



會議強調，地方市場監管部門要聚焦連鎖餐飲食品安全風險防控重點，創新監管手段方法。對突破道德底線及造成惡劣影響的堅決從嚴從重懲處。綜合運用大數據、人工智能及「互聯網+」等信息技術手段賦能食品安全監管，提高監管效能，保障廣大人民群眾吃得安心、吃得放心。

《經濟通通訊社13日專訊》