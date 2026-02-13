《中國要聞》國家煙草專賣局：落實電子煙產業政策，推動供需動態平衡

國家煙草專賣局發布《關於落實電子煙產業政策 進一步推動供需動態平衡的通知》，其中提到，推動市場供需平衡。統籌發揮有效市場和有為政府作用，在已核定產能範圍內核定年度生產規模，作為企業年度產銷目標，切實化解並防範市場無序競爭風險。嚴格實施生產規模總量調控，堅持分類施策，根據企業經營狀況合理核定生產規模，從嚴從緊開展生產規模調整審核，合理確定電子煙相關生產企業生產規模調整量。持續加強電子煙監管力度，對風險較高的市場主體，從嚴從緊限制，重點核查管控，依法嚴厲查處企業出口回流、虛假報關、產品不符合國家標準和質量安全要求等違法違規行為。



同時，提出化解並防範產能過剩風險。堅持法治化、市場化原則，暢通過剩產能退出機制。嚴格執行相關法律法規、電子煙產業政策和強制性標準，對不符合產業政策，產品質量、衛生條件、安全生產、消防、環保、能耗達不到國家相關標準，生產銷售不合格產品的企業，依法依規淘汰相應產能。對於產能利用率長期低於電子煙產業平均產能利用率或存在違法違規及失信行為的企業，納入重點監管範圍，逐步淘汰落後產線並核減相應產能。

《經濟通通訊社13日專訊》