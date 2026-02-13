  • 會員
13/02/2026 11:04

《華為動向》華為中國合作夥伴大會2026將於3月19日至20日舉辦

　　據「華為中國」官博消息，華為將於3月19日至20日在深圳舉辦「華為中國合作夥伴大會2026」，以「因聚而升，融智有為」為主題。

　　據介紹，華為將發布面向未來的全新數智基礎設施戰略，聚焦計算、聯接、鴻蒙、雲等核心領域，分享如何通過技術創新、生態合作、場景化方案升級，與合作夥伴一起構築AI時代新基建。
《經濟通通訊社13日專訊》

