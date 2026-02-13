【新股上市】箱式倉儲機器人企業「海柔創新」向港交所提交上市申請

今日，箱式倉儲機器人龍頭企業--深圳市海柔創新智能科技集團股份有限公司(以下簡稱海柔創新)正式向香港聯合交易所遞交上市申請書，聯席保薦人為高盛(亞洲)及中信證券(香港)。



按照規劃，海柔創新此次IPO募集資金將主要用於深化技術研發、升級解決方案、完善全球供應鏈布局等，旨在進一步鞏固其在高速增長的箱式倉儲機器人(ACR)賽道中的全球領導者地位。



海柔創新成立於2016年，總部位於深圳。招股文件顯示，海柔創新是ACR解決方案的首創者，於2017年率先推出「貨箱到人」一體化解決方案HaiPick System，推動倉儲自動化行業進入新紀元。據灼識諮詢報告，海柔創新為全球最大的ACR解決方案提供商(按2024年收入及出貨量計算)。



海柔創新的總收入從2023年的8.07億元(人民幣．下同)同比大幅增長68.6%，至2024年的13.60億元，在全球前三大ACR公司中增速最快。至2025年前九個月，其總收入已達12.63億元。收入增長的同時，其盈利能力亦同步增強，毛利率從2023年的16.0%提升至2024年的26.3%，2025年前九個月進一步達到28.9%。

《經濟通通訊社13日專訊》