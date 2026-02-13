《Ａ股行情》蛇年最後交易日，滬指低開0.44%，專家稱短期內降準預期降溫

蛇年最後一個交易日，人民銀行在節前不但通過逆回購全周共放水12089億元（人民幣．下同），今日更加量續做買斷式逆回購1萬億元，該規模較今日的到期量高出5000億元，至此，2月買斷式逆回購操作規模合計達到1.8萬億元，較全月1.2萬億的到期量高出6000億元，為連續第九個月淨增，並創下一年以來單月淨增量新高。市場認為隨著大規模的流動性投放，短期內尤其是春節前實施降準的緊迫性和可能性降低。



滬深股市集體低開，滬綜指低開0.44%，報4115.92點，深成指低開0.66%，創業板指低開0.56%。



據《證券日報》報道，就人行大額放水，招聯首席經濟學家董希淼稱，當前人行更注重提升現有政策的效率，而非簡單加碼。在通過多種貨幣政策工具加大流動性投放後，先觀察效果，暫時避免使用降準這樣的總量工具。目前，中國加權平均存款準備金率為6.3%，降準還有一定空間。未來一段時間，降準仍有可能和必要，力度或將大於2025年的0.5個百分點降準幅度。



對於2月25日將有3000億元MLF到期，東方金誠首席宏觀分析師王青預計，人行將等量或小幅加量續做MLF。



中美方面，美國總統特朗普周四（12日）再度表示，他將於4月訪華。《路透》引述知情人士稱，特朗普政府已擱置若干關鍵技術安全措施，其中包括禁止中國電信在美國開展業務，以及限制向美國數據中心銷售中國設備等。

《經濟通通訊社13日專訊》