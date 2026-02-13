《Ａ股行情》滬綜指收跌1.26%失4100，蛇年累漲25.6%，創業板指累漲59%

蛇年最後一個交易日，滬深三大指數調整，滬綜指全日跌1.26%報4082.07點，失守4100關，不過農曆蛇年計仍累升25.6%；深成指今日也跌1.28%，創業板指軟1.57%，前者蛇年累漲近四成，後者升幅約六成。滬深兩市今日成交額約1.98萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日減少1591億元或7.4%，創2025年12月25日以來新低。



從板塊來看，軍工股全日逆勢走強，安達維爾(深:300719)、航發動力(滬:600893)等升停；半導體板塊盤中拉升，富創精密(滬:688409)漲超一成；機器人、水產養殖概念亦表現活躍。下跌方面，太空光伏概念下挫，雙良節能(滬:600481)跌停，公司在上交所監管督促下，澄清稱並未與SpaceX直接簽署合同。油股領跌，中國石油(滬:601857)收低4.5%，市場對美伊衝突可能影響供應的擔憂有所緩解，油價今日小幅走低。



A股馬年「慢牛」預期不變，滬深北三大證券交易所已就上市公司再融資推出一攬子優化措施，以適應科創企業再融資需求、支持部分優質上市公司創新發展，並提升再融資的靈活性和便利度。國家全力推人工智能產業發展，國務院總理李強強調，要深刻認識和把握人工智能發展態勢，更大釋放發展潛能，加快培育產業生態。經濟數據喜憂參半，受春節錯月影響，內地1月CPI同比漲幅回落至三個月低點；當月PPI同比降幅卻為一年半最小。分析仍指物價溫和修復態勢沒有改變。



由於內地春節假期，滬深股市2月16日至23日休市，2月24日起照常開市。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4660.41 -1.25 上證指數 4082.07 -1.26 8468.08 深證成指 14100.19 -1.28 11358.70 創業板指 3275.96 -1.57 科創50 1470.33 -0.72 B股指數 267.15 -0.09 0.94 深證B指 1250.74 +0.03 0.81

