《Ａ股焦點》雙良節能跌停，被上交所監管警示，澄清未與SpaceX簽合同

雙良節能(滬:600481)公布與SpaceX星艦發射基地有關訂單後，周四（12日）午後股價直線漲停。此舉隨即引發交易所關注，在監管督促下，該公司澄清並未與SpaceX直接簽署合同，且公司非獨家供應商。雙良節能早盤跌停，現價報9.64元人民幣。



雙良節能昨在其微信公眾號發文，稱公司近期先後獲得三個海外訂單，共計12台高效換熱器設備，將用於SpaceX星艦發射基地擴建配套的燃料生產系統。「這是繼前期合作後，該產品再度應用於SpaceX星艦發射基地，充分印證了海外客戶對雙良節能產品可靠性的高度信任。」雙良節能股價隨即快速衝高，直線漲停。



*雙良節能說明訂單屬「間接參與」SpaceX項目*



上交所隨即表示注意到這一情況，並督促雙良節能就訂單進行說明。上交所指出，該公司披露的訂單信息可能對投資者決策產生誤導，公司直至監管督促後才發布公告予以說明，相關信息發布不準確、不完整，風險提示不充分。



雙良節能盤後在交易所發布公告，就訂單情況進行補充說明。雙良節能指出，公司本次訂單是通過為國際工業氣體企業的燃料項目供應換熱器「間接參與」相關商業航天項目，未直接與SpaceX發生合作，且公司為項目非獨家間接供應商。此外，本次三項訂單合計金額170萬歐元，佔2024年度經審計營收比例約為0.11%，對公司經營業績無重大影響。

《經濟通通訊社13日專訊》