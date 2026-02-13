  • 會員
13/02/2026 14:47

《Ａ股焦點》油價走低，油股同步軟，中石油A跌5%

　　市場對美伊衝突可能影響供應的擔憂有所緩解，油價今日小幅走低，周線可能連續第二周下跌。A股石油板塊疲軟，中國石油(滬:601857)、海油工程(滬:600583)均跌5%，中國海油(滬:600938)走低3.6%，中國石化(滬:600028)跌3.5%，海油發展(滬:600968)、恒力石化(滬:600346)等跟挫。
《經濟通通訊社13日專訊》

