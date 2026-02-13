《Ａ股焦點》油價走低，油股同步軟，中石油A跌5%

市場對美伊衝突可能影響供應的擔憂有所緩解，油價今日小幅走低，周線可能連續第二周下跌。A股石油板塊疲軟，中國石油(滬:601857)、海油工程(滬:600583)均跌5%，中國海油(滬:600938)走低3.6%，中國石化(滬:600028)跌3.5%，海油發展(滬:600968)、恒力石化(滬:600346)等跟挫。
《經濟通通訊社13日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
13/02/2026 14:47
市場對美伊衝突可能影響供應的擔憂有所緩解，油價今日小幅走低，周線可能連續第二周下跌。A股石油板塊疲軟，中國石油(滬:601857)、海油工程(滬:600583)均跌5%，中國海油(滬:600938)走低3.6%，中國石化(滬:600028)跌3.5%，海油發展(滬:600968)、恒力石化(滬:600346)等跟挫。
《經濟通通訊社13日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON