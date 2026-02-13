  • 會員
13/02/2026 14:47

《打擊貪腐》華為原終端BG高管鄧某因涉嫌非國家工作人員受賄罪被捕

　　據《界面新聞》報道，華為內部反腐快報2026(001)文件顯示，原終端BG多媒體技術部部長鄧某因涉嫌非國家工作人員受賄罪，被龍崗區人民檢察院依法批准逮捕。

　　鄧某於2007年7月入職華為，2007年7月至2020年12月先後任職終端總體技術硬件平台部工程師、終端器件與歸一化部高級工程師、終端多媒體技術部高級工程師、架構師、Camera部經理、多媒體技術部部長等職務。經司法查明，鄧某在職期間，涉嫌利用職務便利為供應商謀取不當利益，收取供應商好處費，數額巨大。2025年12月9日，鄧某因涉嫌非國家工作人員受貽罪被刑事拘留；2026年1月15日，鄧某被龍崗區人民檢察院依法批准逮捕。

　　報道指，已就此消息向華為求證，截至發稿華為方面暫無回應。

　　公開資料顯示，鄧某（鄧斌）自2023年5月起擔任上海榮耀智慧科技開發有限公司法定代表人及董事長，該公司由榮耀終端有限公司全資持股。同時，他在榮耀終端有限公司擔任研發管理部總裁，全面負責產品研發工作。

　　2024年5月16日，榮耀終端有限公司發布內部通報指，鄧某因違反公司《商業行為準則》(BCG)被解除研發管理部總裁職務。通報未披露具體違規細節，但明確其被除名處理。知情人士透露，鄧某在被榮耀公司除名後，曾以化名身份加入吉利控股公司星際魅族。
《經濟通通訊社13日專訊》

