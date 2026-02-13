《Ａ場新股》星際榮耀完成50.37億D++輪融資，內地商業火箭企業中最大筆

星際榮耀昨日宣布，公司於9日完成D++輪融資，融資金額50.37億元人民幣。這是截至目前內地商業火箭企業斬獲的最大單筆融資。星際榮耀目前正衝刺上交所科創板上市。



本輪融資由同創偉業和星際榮耀老股東京銘資本聯合領投，老股東甘泉資本、成都產投集團旗下基金成都市重大產業化項目二期股權投資基金有限公司、千里馬資本、鼎暉百孚、凱聯資本、盈遠投資、新鼎資本、成都空港創新創業投資有限公司、率然投資等繼續追投；由典實資本、圖靈資管、堅果資本、領陽投資、鈺湖資本、玄素投資、龍芯創投、成都交子工融基金、國中資本、建投投資、金浦投資、粵科金融、卓源亞洲等多家新機構參與投資。



此次所募資金，將主要用於進一步加快星際榮耀可重複使用液氧甲烷運載火箭型號研製及商業化進程；同時，將聚焦「陸上發射、海上回收」的技術路徑，圍繞試驗、總裝總測、發射、回收等核心環節，加大總裝總測生產能力投入，完善結構、電氣、動力等核心系統的試驗能力，強化海上回收能力投入，積極參與並補足發射能力建設，持續強化在北京、陝西、海南、四川、廣東等地的產業布局。



據了解，星際榮耀是中國首家、全球第三家實現運載火箭入軌發射的民營商業航天企業，也是國內首次完成全尺寸火箭一子級垂直起降試驗與複用飛行任務的企業，今年計劃在海南商業航天發射場完成自主研製的雙曲線三號(SQX-3)可重複使用運載火箭的首飛任務，首飛目標為「入軌+海上回收」。

《經濟通通訊社13日專訊》