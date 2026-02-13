【聚焦數據】統計局：1月70城樓價環比降幅總體收窄，同比下降

國家統計局公布2026年1月份商品住宅銷售價格變動情況。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，2026年1月份，70個大中城市商品住宅銷售價格環比降幅總體收窄、同比下降。



*一三線城市新樓價格環比降幅持平上月*



1月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅與上月相同。其中，上海持平，北京、廣州和深圳分別下降0.3%、0.6%和0.4%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅收窄0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅與上月相同。



1月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降0.5%，降幅比上月收窄0.4個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降0.2%、0.4%、0.7%和0.6%。二、三線城市二手住宅銷售價格環比分別下降0.5%和0.6%，降幅分別收窄0.2個和0.1個百分點。



*各線城市一二手樓價同比降幅均擴大*



1月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降2.1%，降幅比上月擴大0.4個百分點。其中，上海上漲4.2%，北京、廣州和深圳分別下降2.4%、5.3%和4.9%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降2.9%和3.9%，降幅分別擴大0.4個和0.2個百分點。



1月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降7.6%，降幅比上月擴大0.6個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降8.7%、6.8%、8.3%和6.5%。二、三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降6.2%和6.1%，降幅分別擴大0.2個和0.1個百分點。

《經濟通通訊社13日專訊》