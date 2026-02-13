  • 會員
13/02/2026 17:24

【聚焦數據】內地1月新增人民幣貸款4.71萬億元，遜預期

　　人民銀行公布，1月份人民幣貸款增加4.71萬億元（人民幣．下同），遜於預期的5萬億元，為四年來同期新低；去年12月為9100億元。

　　分部門看，住戶貸款增加4565億元，其中，短期貸款增加1097億元，中長期貸款增加3469億元；企（事）業單位貸款增加4.45萬億元，其中，短期貸款增加2.05萬億元，中長期貸款增加3.18萬億元，票據融資減少8739億元；非銀行業金融機構貸款減少1882億元。

　　1月末，本外幣貸款餘額280.59萬億元，同比增長6%。月末人民幣貸款餘額276.62萬億元，同比增長6.1%。

　　1月末，外幣貸款餘額5701億美元，同比增長6.6%。1月份外幣貸款增加251億美元。

*1月人民幣存款增8.09萬億元*

　　存款方面，1月份人民幣存款增加8.09萬億元；去年12月為1.68萬億元。

　　其中，住戶存款增加2.13萬億元，非金融企業存款增加2.61萬億元，財政性存款增加1.55萬億元，非銀行業金融機構存款增加1.45萬億元。

　　1月末，本外幣存款餘額344.46萬億元，同比增長10.1%。月末人民幣存款餘額336.77萬億元，同比增長9.9%。

　　1月末，外幣存款餘額1.1萬億美元，同比增長23.7%。1月份外幣存款增加438億美元。
《經濟通通訊社13日專訊》

