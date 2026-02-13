《中國監管》中證監：天風證券涉違法提供融資等被頂格罰款，責任人終身禁入證券市場

中國證監會表示，中證監近日對天風證券股份有限公司（下稱「天風證券」）(滬:601162)為武漢當代科技產業集團股份有限公司（以下簡稱當代集團）涉嫌違法提供融資及信息披露違法違規行為作出行政處罰及市場禁入事先告知。



經查，2020年至2022年期間，天風證券違法為原第一大股東當代集團提供融資、未按規定披露與當代集團關聯交易，當代集團與天風證券共同實施相關違法行為，嚴重違反證券法律法規。湖北證監局擬依法對天風證券和當代集團合計處以2500萬元人民幣的頂格罰款，對9名責任人員合計罰款3480萬元人民幣，對當代集團實際控制人艾路明、天風證券時任董事長余磊、時任副總裁兼財務總監許欣採取終身證券市場禁入措施。對天風證券及有關人員在業務開展、內控合規等方面存在的違法違規行為，湖北證監局擬依法採取暫停相關業務、責令處分有關責任人員、監管談話等行政監管措施。上海證券交易所擬對天風證券、當代集團及有關責任人員依規頂格作出紀律處分。



前期，為切實維護投資者合法權益，證券監管部門持續提升監管執法效能，湖北省積極行動，當代集團所持天風證券股權已轉讓給湖北省有關企業，天風證券經營得以保障。此次處罰落地，將有利於天風證券進一步夯實公司治理、提高合規風控管理水平，促使其穩健經營。



*中證監：堅持「追首惡」「打幫兇」，嚴打此類違法違規行為*



中證監強調，公司治理是上市公司高質量發展的根基，合規風控是證券公司穩健發展的生命線。從天風證券違法違規案例看，一方面大股東濫用股東權利、違法利用證券公司融資、侵蝕證券公司利益，另一方面證券公司突破合規底線、配合股東違法違規，性質惡劣，必須依法從嚴懲處。



下一步，中證監將繼續堅持「追首惡」與「打幫兇」並舉，嚴厲打擊此類違法違規行為。同時，督促證券行業以案為鑑，深刻汲取教訓，全面加強公司治理和合規風控管理，持續推進行業文化建設，切實做到「不逾越底線、不唯利是圖、不急功近利、不脫實向虛、不胡作非為」，堅持誠實守信、以義取利、穩健審慎、守正創新、依法合規。

《經濟通通訊社13日專訊》