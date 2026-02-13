  • 會員
13/02/2026 17:12

《中國監管》外匯局：四季度中國經常帳戶順差2421億美元

　　國家外匯管理局公布2025年四季度及全年中國國際收支平衡表初步數。按美元計值，2025年四季度，中國經常帳戶順差2421億美元，其中，貨物貿易順差2973億美元，服務貿易逆差402億美元，初次收入逆差220億美元，二次收入順差69億美元。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差2421億美元。2025年，中國經常帳戶順差7349億美元，資本和金融帳戶（含四季度淨誤差與遺漏）逆差7602億美元。

　　按人民幣計值，2025年四季度，中國經常帳戶順差17137億元，其中，貨物貿易順差21043億元，服務貿易逆差2845億元，初次收入逆差1552億元，二次收入順差491億元。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差17137億元，其中來華直接投資保持淨流入。2025年，中國經常帳戶順差52427億元，資本和金融帳戶（含四季度淨誤差與遺漏）逆差54217億元。

　　按SDR計值，2025年四季度，中國經常帳戶順差1776億SDR，其中，貨物貿易順差2181億SDR，服務貿易逆差295億SDR，初次收入逆差161億SDR，二次收入順差51億SDR。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差1776億SDR。2025年，中國經常帳戶順差5437億SDR，資本和金融帳戶（含四季度淨誤差與遺漏）逆差5609億SDR。
【你點睇？】黎智英國安案判囚廿年，你點睇判刑結果？你認為西方啟動談判的可能性如何？

