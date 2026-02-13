【聚焦人幣】外匯局：1月銀行結售匯順差收窄至798億美元

國家外匯管理局公布，2026年1月，銀行結匯20048億元人民幣，售匯14457億元人民幣。按美元計值，當月銀行結匯2863億美元，售匯2065億美元，結售匯順差798億美元，上月（2025年12月）為順差1001億美元。



2026年1月，銀行代客涉外收入54722億元人民幣，對外付款48974億元人民幣。按美元計值，當月銀行代客涉外收入7816億美元，對外付款6995億美元，順差821億美元。



*外匯局：跨境資金淨流入規模回落*



國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌表示，今年以來，國際金融市場波動和分化加大，中國外匯市場繼續穩健運行。跨境資金保持淨流入，規模較上月有所回落。



1月，銀行結售匯順差、企業和個人等非銀行部門跨境資金淨流入較上月分別下降20%和28%。受季節性等因素影響，歲末年初企業收款和結匯增加較快，隨著需求逐步釋放，近期企業收款和結匯增長放緩。從主要渠道看，1月，貨物貿易項下資金淨流入較上月下降27%，服務貿易項下資金淨流出增長23%，證券投資項下資金淨流入保持穩定。



總的來看，中國外匯市場交易活躍、預期平穩，跨境資金流動更趨穩定。

《經濟通通訊社13日專訊》