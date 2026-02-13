《中德關係》商務部召開德資企業圓桌會：冀增對華產品和技術出口

中國商務部今日發文指，商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激昨日主持召開德資企業圓桌會。德國駐華大使館公使葛若海以及德國工商大會北京代表處、中國德國商會、巴斯夫、寶馬集團、拜耳集團等60餘家德資企業和協會代表參會。商務部、國家發改委、市場監管總局、國家知識產權局、中央網信辦有關司局現場與德資企業交流互動，積極回應了德企關注的政府採購、知識產權保護、優化營商環境等訴求。



凌激表示，「十五五」時期，中國將堅定不移擴大高水平對外開放，持續推進高質量發展，將為中德經貿合作帶來巨大機遇。中德在創新、綠色和數字領域極具合作潛力，希望德企增加對華優質產品和技術出口，加大對華投資力度。中德兩國是堅持自由貿易和維護多邊貿易體制的重要力量，將致力於為兩國企業投資合作創造公平、穩定、透明的營商環境。



與會德資企業表示，「十五五」規劃展示了中國經濟發展的新動能，增強了德企投資中國的信心，中國是全球創新的策源地，是各國企業提高競爭力的「健身房」，願深耕中國市場，更好融入全球價值鏈、創新鏈，助力中國高質量發展。

《經濟通通訊社13日專訊》