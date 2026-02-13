華寶國際(00336)上市附屬華寶股份提出訴訟，獲判可獲收取4.5億人幣

華寶國際(00336)公布，非全資附屬公司華寶股份(深:300741)提出上海奕方利潤保證訴訟，收到仲裁中心裁決書，主要裁決QIAN RONG（錢戎）及黃錦榮兩名被申請人須向華寶股份支付共約4.5億元（人民幣．下同）。



該集團指，其中兩名被申請人須向華寶股份支付因未按期增資對華寶股份造成的損失約1422萬元及業績補償款4.32億元。該裁決為終局裁決。

《經濟通通訊社13日專訊》