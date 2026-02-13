申萬宏源(06806)公開發行第一期公司債券籌獲40億人幣，票息最低1.79%

申萬宏源(06806)(深:000166)公布，2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）完成發行，債券發行規模40億元（人民幣．下同）。
該集團指，債券品種一發行規模26億元，期限2年，票面利率1.79%；品種二發行規模14億元，期限35個月，票面利率1.84%。債券登記完成後，擬於深圳證券交易所掛牌轉讓。
《經濟通通訊社13日專訊》
13/02/2026 08:32
