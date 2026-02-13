昊海生物科技(06826)股東樓國梁計劃減持不超過100萬股

昊海生物科技(06826)(滬:688366)公布，股東樓國梁計劃自2月26日至5月25日的3個月內，通過集中競價和大宗交易方式合計減持不超過100萬股，佔總股本不超過0.434%。
該集團指，樓國梁減持股份價格將根據二級市場價格確定，而減持股份因自身資金需要，目前他持約3.09%股權。
《經濟通通訊社13日專訊》
13/02/2026 08:32
