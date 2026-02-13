《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(12日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|瀾起科技
|(688008)
|2401.85
|兆易創新
|(603986)
|2256.94
|寒武紀
|(688256)
|2117.57
|藥明康德
|(603259)
|2080.04
|貴州茅台
|(600519)
|2074.23
|紫金礦業
|(601899)
|2011.83
|中國巨石
|(600176)
|1312.95
|北方稀土
|(600111)
|1222.44
|芯原股份
|(688521)
|1151.61
|洛陽鉬業
|(603993)
|1090.04
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4677.56
|天孚通信
|(300394)
|4379.67
|中際旭創
|(300308)
|2906.50
|新易盛
|(300502)
|2529.88
|陽光電源
|(300274)
|1730.38
|濰柴動力
|(000338)
|1503.75
|中材科技
|(002080)
|1442.41
|網宿科技
|(300017)
|1319.00
|立訊精密
|(002475)
|1266.67
|北方華創
|(002371)
|1249.74
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社13日專訊》
