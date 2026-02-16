《神州金融》中國21家系統重要性銀行公布，浙商銀行首次入選

近期人民銀行、金監總局開展了2025年度中國系統重要性銀行評估，認定21家國內系統重要性銀行，其中國有商業銀行6家，股份制商業銀行10家，城市商業銀行5家。



相較於2023年度名單，在本次名單中，浙商銀行首次入選、位於第一組，成為第10家入選的股份制商業銀行；另一家股份制商業銀行興業銀行從第三組調整至第二組。



具體看，21家國內系統重要性銀行，按系統重要性得分從低到高分為五組：



第一組11家，包括中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、華夏銀行、寧波銀行、江蘇銀行、北京銀行、南京銀行、廣發銀行、浙商銀行、上海銀行；



第二組4家，包括興業銀行、中信銀行、浦發銀行、中國郵政儲蓄銀行；



第三組2家，包括交通銀行、招商銀行；



第四組4家，包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行；



第五組暫無銀行進入。



系統重要性銀行因其規模大、機構和業務複雜性高、與其他金融機構的關聯性強，在中國金融體系中舉足輕重，對經濟金融運行具有較高的系統性影響。系統重要性銀行在滿足最低資本要求、儲備資本和逆周期資本要求基礎上，還須滿足0.25%至1.5%的附加資本要求等，制定恢復計劃和處置計劃建議。



下一步，人民銀行、金監總局將發揮好宏觀審慎管理與微觀審慎監管合力，持續夯實系統重要性銀行附加監管，促進系統重要性銀行安全穩健經營和健康發展，更好服務實體經濟高質量發展。

《經濟通通訊社16日專訊》