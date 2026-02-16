  • 會員
回應安世半導體案裁決，商務部：希望荷蘭從維護產業供應鏈穩定的大局出發

　　荷蘭阿姆斯特丹企業法庭近日作出裁決，下令對安世半導體「管理不善」啟動調查程序。商務部新聞發言人就此回應，我們認為，當務之急是要恢復全球半導體供應鏈穩定暢通，這是包括中荷在內的國際業界的共同利益訴求。希望荷方相向而行，從維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定的大局出發，為雙方企業協商建設性解決內部糾紛創造有利條件。
《經濟通通訊社16日專訊》

