蔚來15日換電總量達146649次，創歷史新高

蔚來(09866)官方微博發文稱，2月15日，蔚來換電單日總量達146649次，創歷史新高。
2026年2月6日，蔚來1億次換電達成，標誌著換電模式充分獲得了用戶和市場的規模化驗證，換電已經成為中國新能源汽車加電補能的主流方案。截至目前，全國已建成超8,600座蔚來充換電站，超3700座蔚來換電站。
《經濟通通訊社16日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
16/02/2026 09:56
蔚來(09866)官方微博發文稱，2月15日，蔚來換電單日總量達146649次，創歷史新高。
2026年2月6日，蔚來1億次換電達成，標誌著換電模式充分獲得了用戶和市場的規模化驗證，換電已經成為中國新能源汽車加電補能的主流方案。截至目前，全國已建成超8,600座蔚來充換電站，超3700座蔚來換電站。
《經濟通通訊社16日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰16/02/2026 10:03 【ＡＩ】字節發布豆包大模型２﹒０，推理能力達世界頂尖水平
下一篇新聞︰16/02/2026 09:53 回應安世半導體案裁決，商務部：希望荷蘭從維護產業供應鏈穩定…
16/02/2026 09:49 《中日關係》王毅：日首相直接挑戰中國主權，１４億中國人都不…
16/02/2026 09:46 《行業數據》１月國家鐵路發送貨物３﹒３２億噸，中歐班列開行…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON