蔚來15日換電總量達146649次，創歷史新高

蔚來(09866)官方微博發文稱，2月15日，蔚來換電單日總量達146649次，創歷史新高。



2026年2月6日，蔚來1億次換電達成，標誌著換電模式充分獲得了用戶和市場的規模化驗證，換電已經成為中國新能源汽車加電補能的主流方案。截至目前，全國已建成超8,600座蔚來充換電站，超3700座蔚來換電站。

《經濟通通訊社16日專訊》