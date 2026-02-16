【ＡＩ】阿里據報除夕夜將開源新一代千問Qwen3.5模型

據內媒消息人士透露，阿里巴巴(09988)今晚除夕夜將開源新一代千問大模型Qwen3.5，該模型實現了模型架構的全面創新，有望實現國產模型新的里程碑。



去年，阿里在除夕深夜發布Qwen2.5-Max。

《經濟通通訊社16日專訊》