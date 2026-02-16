《Ａ股動向》外媒：降溫AI熱潮，「國家隊」據報在A股市場沽貨

中國人工智能領域取得突破以及中美貿易休戰，令A股市場在過去一年上漲，滬深300指數漲幅逾20%。據《華爾街日報》報道，一批有國資背景的投資者已經介入，並已拋售所持股票以給市場降溫。根據高盛數據，1月下半月，專注於投資中國國內市場的ETF有近1100億美元的資金流出，這表明「國家隊」在拋售。摩根士丹利分析師在報告中表示，「國家隊」大量而有節奏的拋售正在抑制、但並未扼殺市場的積極勢頭。



高盛估計，截至2025年第三季，「國家隊」在中國股市的敞口約為6萬億元人民幣。這相當於中國A股總市值的6%。



報道稱，「國家隊」核心成員之一是中國主權財富基金旗下的中央滙金投資。中央滙金的一位官員告訴記者，自2008年以來，該公司一直在穩定市場方面發揮作用，並明確提到「國家隊」。中央滙金持股規模龐大，現金充裕，並且能夠從中國人民銀行獲得流動性支持。分析師稱，「國家隊」的另一名成員是中國證券金融公司。另外，一些大型退休基金、有國資背景的資產管理公司和券商也被分析師納入「國家隊」的範疇。



報道指，這批投資者被市場人士稱為「國家隊」，其職能是充當市場平準基金。在2015年股市大跌期間，「國家隊」出手托市。去年4月，美國總統特朗普宣布徵收關稅，引發全球股市拋售，當時「國家隊」入市買入指數基金。十多年來，「國家隊」一直是穩固中國股市的一股力量，通常買入ETF。當投資者過於樂觀時，這支隊伍也會給市場降溫。

《經濟通通訊社16日專訊》