《神州能源》春節假期首日全國高速公路充電量同比增長116%

據《新華社》從國家能源局獲悉，根據對納入國家充電設施監測服務平台的5.33萬台高速公路充電樁進行統計，春節假期首日（2月15日）全國高速公路充電量達到1528.05萬千瓦時，同比增長116.32%。
此外，春節假期前最後一個工作日（2月14日）全國高速公路充電量達到1602.69萬千瓦時，相比去年同期增長62.06%。
《經濟通通訊社16日專訊》
16/02/2026 11:38
