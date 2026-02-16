《中國監管》人行對建行、浦發行開罰單，共罰沒逾8000萬、30名責任人被罰

人民銀行公示建設銀行(00939)(滬:601939)及浦發銀行(滬:600000)的行政處罰，罰沒合計逾8000萬元（人民幣．下同）、30名相關責任人被罰。



*建行涉佔壓財政存款或資金等10項違法，罰沒逾4350萬*



建設銀行被警告，沒收違法所得約55萬元，罰款4295.51萬元，合計罰沒約4350.61萬元，另有21名相關責任人被罰。



建設銀行的違法行為包括10項：違反帳戶管理規定；違反特約商戶管理規定；違反人民幣流通管理規定；違反反假貨幣業務管理規定；佔壓財政存款或資金；違反信用信息採集、提供、查詢及相關管理規定；未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易。



*浦發銀行罰款4222.89萬元*



浦發銀行(滬:600000)被警告，沒收違法所得約27.55萬元，罰款4222.89萬元，另有9名相關責任人被罰。



浦發銀行的違法行為包括10項：違反帳戶管理規定；違反清算管理規定；違反銀行卡收單業務管理規定；違反反假貨幣業務管理規定；佔壓財政存款或資金；違反信用信息採集、提供、查詢及相關管理規定；未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易。



《經濟通通訊社16日專訊》