《中美關係》王毅：中方冀美國相向而行，同時準備應對各種風險

中國外長王毅14日在第62屆慕尼黑安全會議「中國專場」上，重申大國要帶頭踐行多邊主義，推進合作，不搞衝突對抗，不搞雙重標準，不搞強加於人，不搞單邊利己，又指出中美關係面臨兩種情景，一種是美國客觀理性認知中國，同中方相向而行，一種是同中國脫勾斷鏈，逢中必反，「我們當然希望是第一種前景，但也會做好應對各種風險的準備」。



*王毅：特朗普十分尊重習近平和中國人民*



王毅表示，對於中美關係，中方會繼續堅持國家主席習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏，通過對話協商，共同找到兩個大國在這個星球上的正確相處之道」。至於能不能夠實現，還要看美國的態度。「令我們感到欣慰的是，特朗普總統十分尊重習近平主席，也尊重中國人民」，特朗普明確表示，中美可以攜起手來解決世界上的重大問題，兩國元首可以把中美關係發展得更好。不過，「美國仍然有一些人並不這麼想，他們還在千方百計地遏制打壓中國，不擇手段地攻擊污衊中國」。



王毅認為，中美關係面臨兩種情景，一種是美國客觀理性認知中國，奉行積極務實的對華政策，同中方相向而行，不斷擴大共同利益，中美未來走向合作，「這對中美和世界而言無疑是善莫大焉」。另一種是同中國脫勾斷鏈，逢中必反，搞各種針對中國的小圈子、小集團，甚至慫恿策劃「台灣獨立」、分裂中國，踩踏中國的紅線，「那將導致中美陷入對抗」。中方當然希望是第一種前景，「歷史是在曲折中向前發展的，中美關係前景是光明的。相互尊重、和平共處、合作共贏的願景和原則終將實現，因為這是唯一正確的選擇」。

《經濟通通訊社16日專訊》