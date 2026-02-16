  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

16/02/2026 09:32

《中美關係》王毅：中方冀美國相向而行，同時準備應對各種風險

　　中國外長王毅14日在第62屆慕尼黑安全會議「中國專場」上，重申大國要帶頭踐行多邊主義，推進合作，不搞衝突對抗，不搞雙重標準，不搞強加於人，不搞單邊利己，又指出中美關係面臨兩種情景，一種是美國客觀理性認知中國，同中方相向而行，一種是同中國脫勾斷鏈，逢中必反，「我們當然希望是第一種前景，但也會做好應對各種風險的準備」。

*王毅：特朗普十分尊重習近平和中國人民*

　　王毅表示，對於中美關係，中方會繼續堅持國家主席習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏，通過對話協商，共同找到兩個大國在這個星球上的正確相處之道」。至於能不能夠實現，還要看美國的態度。「令我們感到欣慰的是，特朗普總統十分尊重習近平主席，也尊重中國人民」，特朗普明確表示，中美可以攜起手來解決世界上的重大問題，兩國元首可以把中美關係發展得更好。不過，「美國仍然有一些人並不這麼想，他們還在千方百計地遏制打壓中國，不擇手段地攻擊污衊中國」。

　　王毅認為，中美關係面臨兩種情景，一種是美國客觀理性認知中國，奉行積極務實的對華政策，同中方相向而行，不斷擴大共同利益，中美未來走向合作，「這對中美和世界而言無疑是善莫大焉」。另一種是同中國脫勾斷鏈，逢中必反，搞各種針對中國的小圈子、小集團，甚至慫恿策劃「台灣獨立」、分裂中國，踩踏中國的紅線，「那將導致中美陷入對抗」。中方當然希望是第一種前景，「歷史是在曲折中向前發展的，中美關係前景是光明的。相互尊重、和平共處、合作共贏的願景和原則終將實現，因為這是唯一正確的選擇」。
《經濟通通訊社16日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區