  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

16/02/2026 09:49

《中日關係》王毅：日首相直接挑戰中國主權，14億中國人都不答應

　　中國外長王毅14日在第62屆慕尼黑安全會議「中國專場」上，被問及中國對亞太地區緊張局勢重新升級承擔甚麼責任時表示，「我不認同亞太局勢日趨緊張」，但重提「日本現職首相公開聲稱，台海有事就構成日本可以行使集體自衛權的『存亡危機事態』」一事，強調「要警惕日本最近出現的危險動向」。

　　王毅炮轟，這是日本首相戰後80年來第一次公開發出這種狂言，直接挑戰中國的國家主權，直接挑戰台灣已經歸還中國的戰後國際秩序，直接背棄了日方向中國做出的政治承諾，「中國當然不能答應，14億中國人都不會答應」。

*王毅：日本侵略殖民台灣野心未泯*

　　王毅又以日本和歐洲的戰後處理作為比較，指「德國戰後對法西斯進行了全面清算，制定了禁止宣揚納粹主義的法律。而日本至今仍然把甲級戰犯供奉在神社裏，日本政要絡繹不絕去頂禮膜拜，把他們奉為『英靈』。這種現象在歐洲不可想象，這才是一切問題的根源所在」。

　　王毅強調，日本領導人在台灣問題上的錯誤言論，暴露了日本侵略殖民台灣的野心未泯、復活軍國主義的陰魂不散，而日本當年就是以所謂「存亡危機事態」為由，對中國發動侵略，對美國珍珠港實施襲擊。「殷鑑不遠，不得不察……一切愛好和平的國家也要對日本發出警示：如果要走回頭路，那是自取滅亡。如果再賭一次，只能敗得更快，輸得更慘」。
《經濟通通訊社16日專訊》

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票

上一篇新聞︰16/02/2026 09:53  回應安世半導體案裁決，商務部：希望荷蘭從維護產業供應鏈穩定…

其他
More

16/02/2026 10:03  【ＡＩ】字節發布豆包大模型２﹒０，推理能力達世界頂尖水平

16/02/2026 10:01  《中國要聞》大疆前銷售副總裁涉受賄被刑事拘留

16/02/2026 09:56  蔚來１５日換電總量達１４６６４９次，創歷史新高

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區