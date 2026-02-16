《中日關係》王毅：日首相直接挑戰中國主權，14億中國人都不答應

中國外長王毅14日在第62屆慕尼黑安全會議「中國專場」上，被問及中國對亞太地區緊張局勢重新升級承擔甚麼責任時表示，「我不認同亞太局勢日趨緊張」，但重提「日本現職首相公開聲稱，台海有事就構成日本可以行使集體自衛權的『存亡危機事態』」一事，強調「要警惕日本最近出現的危險動向」。



王毅炮轟，這是日本首相戰後80年來第一次公開發出這種狂言，直接挑戰中國的國家主權，直接挑戰台灣已經歸還中國的戰後國際秩序，直接背棄了日方向中國做出的政治承諾，「中國當然不能答應，14億中國人都不會答應」。



*王毅：日本侵略殖民台灣野心未泯*



王毅又以日本和歐洲的戰後處理作為比較，指「德國戰後對法西斯進行了全面清算，制定了禁止宣揚納粹主義的法律。而日本至今仍然把甲級戰犯供奉在神社裏，日本政要絡繹不絕去頂禮膜拜，把他們奉為『英靈』。這種現象在歐洲不可想象，這才是一切問題的根源所在」。



王毅強調，日本領導人在台灣問題上的錯誤言論，暴露了日本侵略殖民台灣的野心未泯、復活軍國主義的陰魂不散，而日本當年就是以所謂「存亡危機事態」為由，對中國發動侵略，對美國珍珠港實施襲擊。「殷鑑不遠，不得不察……一切愛好和平的國家也要對日本發出警示：如果要走回頭路，那是自取滅亡。如果再賭一次，只能敗得更快，輸得更慘」。

《經濟通通訊社16日專訊》