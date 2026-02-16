【ＡＩ】字節發布豆包大模型2.0，推理能力達世界頂尖水平

字節跳動繼接連發布Seedance 2.0視頻模型、Seedream 5.0 Lite圖像模型之後，14日推出豆包大模型2.0(Doubao-Seed-2.0)系列。在語言模型基礎能力上，豆包2.0 Pro旗艦版取得IMO、CMO數學競賽和ICPC編程競賽金牌成績，也超越了Gemini 3 Pro在Putnam基準測試上的表現，數學和推理能力達到世界頂尖水平。



據介紹，豆包大模型2.0是字節最新推出的多模態Agent模型，也是豆包大模型自2024年5月正式發布以來首次大版本的跨代升級，針對大規模生產環境的使用需求進行了系統性優化，旨在更好地完成真實世界的複雜任務，並著重針對推理和代碼，以及企業級Agent（智能體）能力進行了優化。



系列中包含Pro、Lite、Mini三款通用Agent模型和Code模型，靈活適配各類業務場景：豆包2.0 Pro面向深度推理與長鏈路任務執行場景，全面對標GPT 5.2與Gemini 3 Pro；2.0 Lite兼顧性能與成本，綜合能力超越上一代主力模型豆包1.8；2.0 Mini面向低時延、高並發與成本敏感場景；Code版(Doubao-Seed-2.0-Code)專為編程場景打造，與TRAE結合使用效果更佳。



其中，豆包2.0 Pro在指令遵循、工具調用和Search Agent等評測中更達到頂級水平，在HLE-Text（人類的最後考試）上更是獲得54.2的最高分，大幅領先於其他模型。



豆包2.0 Pro按「輸入長度」區間定價，32k以內的輸入定價為每百萬tokens 3.2元（人民幣．下同），輸出定價為每百萬tokens 16元，相比Gemini 3 Pro和GPT 5.2有較大的成本優勢。豆包2.0 Lite更是極具性價比，綜合性能超越兩個月前發布的上一代主力模型豆包1.8，百萬tokens輸入價格僅為0.6元。

《經濟通通訊社16日專訊》