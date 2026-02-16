  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

16/02/2026 10:03

【ＡＩ】字節發布豆包大模型2.0，推理能力達世界頂尖水平

　　字節跳動繼接連發布Seedance 2.0視頻模型、Seedream 5.0 Lite圖像模型之後，14日推出豆包大模型2.0(Doubao-Seed-2.0)系列。在語言模型基礎能力上，豆包2.0 Pro旗艦版取得IMO、CMO數學競賽和ICPC編程競賽金牌成績，也超越了Gemini 3 Pro在Putnam基準測試上的表現，數學和推理能力達到世界頂尖水平。

　　據介紹，豆包大模型2.0是字節最新推出的多模態Agent模型，也是豆包大模型自2024年5月正式發布以來首次大版本的跨代升級，針對大規模生產環境的使用需求進行了系統性優化，旨在更好地完成真實世界的複雜任務，並著重針對推理和代碼，以及企業級Agent（智能體）能力進行了優化。

　　系列中包含Pro、Lite、Mini三款通用Agent模型和Code模型，靈活適配各類業務場景：豆包2.0 Pro面向深度推理與長鏈路任務執行場景，全面對標GPT 5.2與Gemini 3 Pro；2.0 Lite兼顧性能與成本，綜合能力超越上一代主力模型豆包1.8；2.0 Mini面向低時延、高並發與成本敏感場景；Code版(Doubao-Seed-2.0-Code)專為編程場景打造，與TRAE結合使用效果更佳。

　　其中，豆包2.0 Pro在指令遵循、工具調用和Search Agent等評測中更達到頂級水平，在HLE-Text（人類的最後考試）上更是獲得54.2的最高分，大幅領先於其他模型。

　　豆包2.0 Pro按「輸入長度」區間定價，32k以內的輸入定價為每百萬tokens 3.2元（人民幣．下同），輸出定價為每百萬tokens 16元，相比Gemini 3 Pro和GPT 5.2有較大的成本優勢。豆包2.0 Lite更是極具性價比，綜合性能超越兩個月前發布的上一代主力模型豆包1.8，百萬tokens輸入價格僅為0.6元。
《經濟通通訊社16日專訊》

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票

下一篇新聞︰16/02/2026 10:01  《中國要聞》大疆前銷售副總裁涉受賄被刑事拘留

其他
More

16/02/2026 09:56  蔚來１５日換電總量達１４６６４９次，創歷史新高

16/02/2026 09:53  回應安世半導體案裁決，商務部：希望荷蘭從維護產業供應鏈穩定…

16/02/2026 09:49  《中日關係》王毅：日首相直接挑戰中國主權，１４億中國人都不…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區