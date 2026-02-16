《中國要聞》春運「綠皮火車」逼爆畫面瘋傳，中國鐵路：舊片拼湊翻炒及AI生成

內地社交媒體近日流傳多條「綠皮火車」(普速列車)乘客爆滿、通道也坐滿人的短片，部分畫面甚至大字標註「2026年最扎心的春運，高鐵有餘票，綠皮卻秒空」，引起輿論關注。國鐵集團微信公眾號「中國鐵路」15日發布消息稱，經中國國家鐵路集團有限公司客運中心組織技術分析和專家鑑定，網傳2026年春運綠皮車嚴重超員、人滿為患的視頻，大部分為歷史畫面拼湊翻炒、部分是AI生成的不實信息。



中國鐵路強調，2026年春運，鐵路部門嚴控列車超員、不斷改進服務，保持了普速列車開行品質的穩定。2月2日春運開始至2月14日的春運前13天，全國鐵路普速列車平均客座率為73%。在春運節前客流最高峰日（2月13日），全國鐵路普速列車平均客座率77%，個別方向、少數列車超員。其中空調列車客座率大多數在130%以下，最高的是廣州白雲-郴州K6592次，為155%；非空調列車客座率最高的是杭州-九江K4279次，為116%。



目前，2月21日至2月24日（正月初五至初八）的節後返程高峰時段，75%以上的普速列車尚有餘票，主要包括大連至北京，濟南至北京，哈爾濱至北京，鄭州至上海，西安至上海，長沙至上海，南寧至廣州，貴陽至廣州，福州至廣州等方向。

《經濟通通訊社16日專訊》