  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

16/02/2026 10:40

《中國要聞》春運「綠皮火車」逼爆畫面瘋傳，中國鐵路：舊片拼湊翻炒及AI生成

　　內地社交媒體近日流傳多條「綠皮火車」(普速列車)乘客爆滿、通道也坐滿人的短片，部分畫面甚至大字標註「2026年最扎心的春運，高鐵有餘票，綠皮卻秒空」，引起輿論關注。國鐵集團微信公眾號「中國鐵路」15日發布消息稱，經中國國家鐵路集團有限公司客運中心組織技術分析和專家鑑定，網傳2026年春運綠皮車嚴重超員、人滿為患的視頻，大部分為歷史畫面拼湊翻炒、部分是AI生成的不實信息。

　　中國鐵路強調，2026年春運，鐵路部門嚴控列車超員、不斷改進服務，保持了普速列車開行品質的穩定。2月2日春運開始至2月14日的春運前13天，全國鐵路普速列車平均客座率為73%。在春運節前客流最高峰日（2月13日），全國鐵路普速列車平均客座率77%，個別方向、少數列車超員。其中空調列車客座率大多數在130%以下，最高的是廣州白雲-郴州K6592次，為155%；非空調列車客座率最高的是杭州-九江K4279次，為116%。

　　目前，2月21日至2月24日（正月初五至初八）的節後返程高峰時段，75%以上的普速列車尚有餘票，主要包括大連至北京，濟南至北京，哈爾濱至北京，鄭州至上海，西安至上海，長沙至上海，南寧至廣州，貴陽至廣州，福州至廣州等方向。
《經濟通通訊社16日專訊》

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區