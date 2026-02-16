東方航空(00670)1月載客量1220萬人次跌近4%，貨郵量升1.3%

東方航空(00670)(滬:600115)公布，1月載運旅客1220萬人次，按年跌3.81%，貨郵量9876萬公斤，升1.31%。
該集團指，1月客運運力投入按年下降3.54%；旅客周轉量下降1.03%；客座率85.01%，上升2.16個百分點。貨郵周轉量上升8.33%。於1月，該集團未引進飛機，退出1架B737系列飛機。截至1月末合計運營825架飛機。
《經濟通通訊社16日專訊》
16/02/2026 08:37
IPON