浙商銀行(02016)獲金融監管總局核准陳海強擔任董事長

浙商銀行(02016)(滬:601916)公布，於上周五(13日）收到國家金融監督管理總局關於核准陳海強擔任董事長任職資格的批覆，陳海強擔任董事長的任期自收到批覆之日起，直至第七屆董事會任期屆滿為止。
該行指，陳海強為其黨委書記，曾任其黨委委員、副行長、首席風險官，黨委副書記、行長。他現兼任浙江省國際商會常務副會長。
16/02/2026 08:37
