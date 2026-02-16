  • 會員
AH股新聞

16/02/2026 08:33

美麗田園(02373)8000萬人幣認購結構性存款，料收益率最高1.35%

　　美麗田園醫療健康(02373)公布，認購自浦發銀行(滬:600000)認購總金額8000萬元人民幣的保本理財產品。

　　該集團指，保本理財產品為結構性存款，預期收益率介乎0.7%至1.35%，收益率將與歐元兌美元即期匯率掛勾，產品屬低風險，期限為150天。該集團指，有效利用暫時閒置資金，將會提升整體資金收益。
《經濟通通訊社16日專訊》

