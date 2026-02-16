《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，上周五(13日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|2526.09
|貴州茅台
|(600519)
|2184.11
|寒武紀
|(688256)
|1874.84
|兆易創新
|(603986)
|1424.71
|中國平安
|(601318)
|1357.32
|中天科技
|(600522)
|1144.19
|藥明康德
|(603259)
|1114.72
|招商銀行
|(600036)
|933.02
|瀾起科技
|(688008)
|915.61
|洛陽鉬業
|(603993)
|910.10
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|3895.27
|天孚通信
|(300394)
|3496.40
|中際旭創
|(300308)
|2709.38
|北方華創
|(002371)
|2197.45
|新易盛
|(300502)
|2107.67
|陽光電源
|(300274)
|2029.55
|立訊精密
|(002475)
|1838.01
|英維克
|(002837)
|1489.50
|利歐股份
|(002131)
|1285.41
|中材科技
|(002080)
|1247.84
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社16日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇