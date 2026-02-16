  • 會員
AH股新聞

16/02/2026 07:52

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，上周五(13日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)2526.09
貴州茅台(600519)2184.11
寒武紀(688256)1874.84
兆易創新(603986)1424.71
中國平安(601318)1357.32
中天科技(600522)1144.19
藥明康德(603259)1114.72
招商銀行(600036)933.02
瀾起科技(688008)915.61
洛陽鉬業(603993)910.10
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)3895.27
天孚通信(300394)3496.40
中際旭創(300308)2709.38
北方華創(002371)2197.45
新易盛(300502)2107.67
陽光電源(300274)2029.55
立訊精密(002475)1838.01
英維克(002837)1489.50
利歐股份(002131)1285.41
中材科技(002080)1247.84

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社16日專訊》

