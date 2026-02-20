  • 會員
AH股新聞

20/02/2026 13:49

《基金債券攻略－凌風》馬年繼續吼A股基金

　　今日（20日）是馬年第一次和大家見面，在此祝讀者們馬年行大運、事事順利，投資得心應手，最重要還是身體健康、龍馬精神。
　
　　上日和大家檢討過黃金基金之後，今日想再和大家回顧另一個市場的基金，那就是內地A股基金。
　
　　2024年底時，我在本欄寫過幾篇A股基金的文章，主題是「A股悄悄升，不妨吼A股基金」，也推介過幾隻A股基金給大家參考。
　
　　一年過去了，正好做一個總結。事實上，內地A股在去年確實是「悄悄升」，因為它的升幅不太明顯，不會有搶風頭的感覺。
　
　　以最具代表性的上證綜合指數為例，去年升了一成八左右，以這個升幅計，也算是不過不失吧！其實，這個表現比起美股道指是有過之而無不及，而比起美股納指也只是微微稍遜，因為前者只升了一成三，而後者則升了剛好兩成（見附表）。
　
　　我在早前的文章指出過，由於內地經濟出現滑坡，為了提振經濟，以及抗衡美國的制裁，中央終於在2024年9月推出「組合拳」救市。自此之後，內地A股就止跌回升，2024年大約升了一成三；去年動力進一步加強，升了一成八。我認為，這個勢頭會持續至2026馬年。
　
　　去年這個時候，DeepSeek橫空出世，震驚環球的科技或AI市場，因為中國原來可以用如此低的成本就可以生產出等同外國貨質量的AI大模型，令到去年中國股市，尤其是AI相關的股票受到追捧。
　
　　到了今年，內地字節跳動旗下的豆包，也推出了影片生成模型Seedance 2.0，同樣可以用低於美國科企的成本來研發AI產品，令到近期中資的AI概念股繼續受到追捧，形勢和去年一樣。
　
　　這是推動內地A股市場上升的一個動力，但更重要的是，中央的政策是想A股市場維持一種慢牛的格局（每年保持一成多的升幅就是慢牛的最好體現），以製造財富效應去刺激內需，從而振興內地經濟。
　
　　如果這個思路不至於偏離現實太遠的話，內地A股絕對是投資者可以繼續入市的投資對象。
　
　　去年初，我在本欄介紹過四隻純A股的基金，包括摩根的中國先驅A股基金、安聯的神州A股基金、聯博的中國A股基金和華夏的新視野中國A股基金。
　
　　我可以告訴大家，該四隻基金去年的表現都相當突出，全部跑贏大市（上證指數），其中我強烈推介的摩根中國先驅A股基金全年升了三成四，安聯神洲A股基金升了四成二，聯博中國A股基金升了兩成半，而華夏新視野中國A股基金更大升了五成六。
　
　　具體的基金表現檢討，我留待下次再和大家分享。《凌風》
 

2025年主要市場表現
 2025年2024年升幅
恒生指數256312006027.8%
日經平均指數503393989526.2%
德國DAX指數244901990923.0%
國企指數8914729022.3%
金融時報指數9931817321.5%
納斯達克指數232421931120.4%
標普500指數6846588216.4%
上證綜合指數3969335218.4%
道瓊斯平均指數480634254413.0%

　
