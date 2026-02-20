《港滬深通》港股總市值50.2萬億元，滬深101.6萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(16日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2390
|312
|1703
|41
|2883
|38
|H股總數
(隻)
|437
|16
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1062
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|17700
|312
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|500942
|770
|552789
|930
|462203
|431
|流通市值
(億元)
|-
|-
|531594
|698
|396601
|430
|平均PE
(倍)
|15.73
|39.91
|15.02
|9.71
|33.48
|8.19
|成交
百萬元
|85056
|1205861
|1136210
《經濟通通訊社20日專訊》
