《港滬深通》港股總市值50.2萬億元，滬深101.6萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(16日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2390 312 1703 41 2883 38 H股總數

(隻) 437 16 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1062 57 - - - - 上市證券

(隻) 17700 312 - - - - 總市值

(億元) 500942 770 552789 930 462203 431 流通市值

(億元) - - 531594 698 396601 430 平均PE

(倍) 15.73 39.91 15.02 9.71 33.48 8.19 成交

百萬元 85056 1205861 1136210

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。《經濟通通訊社20日專訊》