20/02/2026 10:30

【商業火箭】「中國版SpaceX」漸成熟，「五箭齊發」衝刺上海科創板

　　從長期由國家隊主導的「神舟」「長征」時代，到如今的民營火箭公司排隊上市，有意成為「中國版SpaceX」的企業們正在迎來自己的關鍵十年。

　　2015年中國商業航天「破冰」，政策首次允許民營資本參與發射、衛星製造等核心環節，但在2020年前僅有兩家民企拿到發射資質，商業火箭仍屬「小圈子」試水。2025年底，「加快建設航天強國」被明確寫入「十五五」規劃建議；同年12月，上交所發布《上海證券交易所發行上市審核規則適用指引第9號--商業火箭企業適用科創板第五套上市標準》，允許尚未形成規模收入、但技術上取得階段性成果的企業，通過第五套標準登陸科創板。

　　制度窗口開放後，「商業火箭第一股」的競爭迅速升溫。2025年最後一日，藍箭航天正式遞交招股說明書，成為商業航天領域首家衝刺科創板的公司。今年1月22日，藍箭航天科創板IPO進入「已問詢」狀態；1月24日，中科宇航上市輔導狀態已變更為「輔導工作完成」。星際榮耀、星河動力、天兵科技也陸續推進IPO輔導進程，形成「五箭齊發」的科創板上市潮。

*資本市場火熱，企業仍在燒錢*

　　《中國商業航天產業發展報告》顯示，2025年國內商業航天行業產業規模達2.8萬億元（人民幣．下同），融資總額達186億元，同比增長32%，融資共67筆。其中，衛星應用融資量最高，達到87億元，火箭製造67.1億元，衛星製造約30億元。二級市場方面，商業航天概念指數去年年漲幅達70%，多隻概念股連續漲停。

　　在這輪資本熱潮中，頭部公司估值水位迅速抬升。藍箭航天擬募資75億元衝刺科創板，市場估值超200億元；星河動力和天兵科技都在2025年獲得了25億元的融資，估值分別達150億元和225億元；由中國科學院力學研究所孵化的中科宇累計完成12輪融資，估值約110億元，國內最早的民營商業航天企業之一星際榮耀估值達150億元。

　　不過，估值高企的背後，多數企業仍處於研發投入期。以藍箭航天為例，其招股書及相關披露顯示，自2022年起到2025年上半年，公司累計虧損近35億元，2025年上半年營收僅3643萬元；同期研發費用分別約4.87億元、8.3億元、6.13億元、3.6億元。

*兩大瓶頸：運力不足與發射成本高企*

　　商業航天企業本質上仍是高估值、高風險、高不確定性的長周期行業。回顧美國SpaceX的發展歷程：2002年成立，2008年首次發射成功，2015年實現可回收火箭，後續部署星鏈星座，推動商業模式從「火箭公司」向「全球通信服務」延伸，形成穩定盈利，其完整周期接近20年。國金證券認為，中國商業火箭正在經歷SpaceX早期的技術爬坡階段，而可回收火箭技術是打破航天運力成本瓶頸的關鍵。

　　市場需求也在推動中國商業航天加快腳步。2025年底，中國向國際電信聯盟一次性申報逾20萬顆低軌衛星頻軌資源，千帆星座、國家星網等規劃共計要發射近2.8萬顆衛星。相比之下，發射端運力仍然緊張，製造端「星」源源不斷，真正能把衛星送上天的「箭」卻明顯不夠，行業面臨「星多箭少」的困局。

　　更現實的差距在成本。公開報道顯示，SpaceX的獵鷹9號通過回收複用，將發射成本降至約每公斤3000美元（折合約2萬元人民幣），運力為22.8噸。而目前國內固體火箭發射成本約8萬至10萬元/公斤、最大近地軌道運力6.5噸，與SpaceX仍存在數倍差距。

*技術大考在即，2026集中「交卷」*

　　中國企業正加速追趕。成立於2015年的藍箭航天，憑朱雀二號在2023年7月完成遙二發射任務，成為全球首枚成功入軌的液氧甲烷運載火箭，其朱雀二號系列中型液氧甲烷運載火箭已進入量產與商用。2025年12月3日，藍箭完成朱雀三號遙一首飛，同步開展一級回收測試。雖最終未能在預定場坪軟著陸、回收試驗最終失利，但作為首枚嘗試一級回收的運載火箭，仍然被視為中國商業航天邁向「可重複使用」的里程碑。

　　《澎湃新聞》梳理指出，2026年將是民營液體火箭集中「交卷」的關鍵節點：藍箭航天明確計劃在年內實現朱雀三號的一級回收復飛；天兵科技的天龍三號在經歷試車波折後，完成首飛任務仍是其2026年的核心指標；星際榮耀的雙曲線三號則將目標鎖定在「入軌+回收」的全流程驗證上；中科宇航的力箭二號液體火箭也進入首飛倒計時。

*從技術驗證邁向規模化應用*

　　在亟待克服的技術難題之外，更長遠的考題是商業化：誰為這些昂貴的「太空資產」買單，企業如何持續產生收益。中關村領創商業航天產業聯盟副理事長兼秘書長龍開聰在接受媒體採訪時指出，從國外發展經驗看，火箭和衛星的生產製造在整個航天產值中的佔比約10%，剩餘90%的經濟價值主要由產業鏈上的其它主體創造。在他看來，商業航天與早期的新能源汽車行業很相似。雖然主機廠商盈利困難，但它們卻帶動上下游產業鏈持續創造價值。

　　但在實現大規模商業化之前，企業仍要穿越高投入周期。藍箭航天坦言，公司受制於「商業化初期」與「高強度研發」的雙重擠壓，盡管朱雀系列火箭已實現商業發射，但目前的交付規模尚不足以覆蓋巨額成本。尤其是在技術投入上，藍箭航天維持著極高的「燒錢」速度。

　　從收入結構來看，中國商業火箭公司的營收仍以政府、科研機構為主。藍箭航天2024年的營收全部來自技術開發服務，即與科研院所等客戶開展共用技術研究、結構方案設計、模塊研製開發帶來的收益；2025年上半年營收則全部來自為衛星工程建設與運營方、商業衛星公司、科研院所等客戶提供衛星、貨運飛船等商業航天火箭發射服務。星際榮耀2023年收入約5000萬元，主要來自於兩次商業發射以及承接政府、研究機構課題。

　　對於正排隊衝刺IPO的這批公司而言，短期目標是補上發射運力短板，緩解「星多箭少」的制約；中期則是通過回收複用，把發射成本壓近至SpaceX水平，為高頻次、常態化發射創造盈利空間。真正的分水嶺或許不在於誰先敲鐘創業板，而在於誰能率先走向商業化的閉環。
《經濟通通訊社記者王寧慧20日報道》

