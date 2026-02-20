  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

20/02/2026 09:04

【ＡＩ】摩爾線程快速完成對阿里Qwen3.5模型全面適配

　　摩爾線程(滬:688795)宣布，已在旗艦級AI訓推一體全功能GPU MTT S5000上完成對阿里最新大模型Qwen3.5的全方位適配。此次支持充分展示了摩爾線程MUSA生態的成熟度與完備性，開發者可通過MUSA C編程語言及Triton-MUSA工具鏈高效完成模型部署與優化。

　　在Qwen3.5的適配過程中，摩爾線程驗證了MUSA生態的兩大核心能力：原生MUSA C支持讓開發者可直接使用MUSA C進行內核開發，大幅降低CUDA生態遷移門檻；深度兼容Triton-MUSA則讓開發者可使用熟悉的Triton語法編寫高性能算子，並通過Triton-MUSA後端無縫運行在摩爾線程全功能GPU上。

　　除了對Qwen3.5的適配，2月12日，智譜(02513)發布新一代大模型GLM-5；摩爾線程基於SGLang推理框架，在旗艦級AI訓推一體全功能GPU MTT S5000上，Day-0完成了全流程適配與驗證。2月14日，摩爾線程在其旗艦級AI訓推一體全功能GPU MTT S5000上，實現了對MiniMax新一代大模型MiniMax M2.5的Day-0極速適配。
《經濟通通訊社20日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區