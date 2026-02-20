【ＡＩ】摩爾線程快速完成對阿里Qwen3.5模型全面適配

摩爾線程(滬:688795)宣布，已在旗艦級AI訓推一體全功能GPU MTT S5000上完成對阿里最新大模型Qwen3.5的全方位適配。此次支持充分展示了摩爾線程MUSA生態的成熟度與完備性，開發者可通過MUSA C編程語言及Triton-MUSA工具鏈高效完成模型部署與優化。



在Qwen3.5的適配過程中，摩爾線程驗證了MUSA生態的兩大核心能力：原生MUSA C支持讓開發者可直接使用MUSA C進行內核開發，大幅降低CUDA生態遷移門檻；深度兼容Triton-MUSA則讓開發者可使用熟悉的Triton語法編寫高性能算子，並通過Triton-MUSA後端無縫運行在摩爾線程全功能GPU上。



除了對Qwen3.5的適配，2月12日，智譜(02513)發布新一代大模型GLM-5；摩爾線程基於SGLang推理框架，在旗艦級AI訓推一體全功能GPU MTT S5000上，Day-0完成了全流程適配與驗證。2月14日，摩爾線程在其旗艦級AI訓推一體全功能GPU MTT S5000上，實現了對MiniMax新一代大模型MiniMax M2.5的Day-0極速適配。

《經濟通通訊社20日專訊》