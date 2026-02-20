  • 會員
AH股新聞

20/02/2026 09:06

【ＡＩ】機器人表演席捲春晚舞台，同款機器人被搶購

　　今年央視春晚，科技成為亮點。四家機器人廠商--宇樹科技、魔法原子、銀河通用、松延動力同台，機器人會打武術、參與小品互動，有的還在歌舞節目中伴舞。武術節目「武BOT」中，機器師父與真人過招，正反空翻、耍雙節棍等樣樣來，展現力道控制和平衡能力。綜合內媒報道指，參與此次春晚的機器人公司，每家投入金額接近高達1億元人民幣。

　　隨著機器人話題熱度的飆升，春晚同款機器人被搶購。據報道，馬年春晚開播兩小時（2月16日20:00－22:00），京東機器人搜索量環比增長超300%，客服問詢量增長460%，訂單量增長150%。新增訂單覆蓋全國100多座城市，從一線城市到大小縣域均有分布。

　　在除夕當晚10點，京東「月黑風高」超級盛典中，也上架了包括「春晚同款」機器人在內的多款機器人，更有限時優惠。而在活動上線幾分鍾內，魔法原子、宇樹科技、松延動力等品牌的機器人即被搶購一空。其中，兩台價值近63萬元人民幣的GALBOT通用機器人G1，同樣被搶購一空。

　　央視春晚後，宇樹科技創始人王興興表示，他預估2026年會有「幾萬台」人形機器人下線；這個數量相比中國14億人口的潛在市場是杯水車薪。
《經濟通通訊社20日專訊》

