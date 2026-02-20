《中國要聞》廣東陽江市陽西縣發生4.0級地震，香港天文台接市民報告有震感

中國地震台網正式測定：02月20日14時28分在廣東陽江市陽西縣（北緯21.75度，東經111.77度）發生4.0級地震，震源深度11千米。
在本港，天文台表示，有市民報告表示感到地震。
《經濟通通訊社20日專訊》
20/02/2026 15:10
IPON