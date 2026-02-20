蔚來汽車年初三單日換電總量達165898次，五天內第三次刷歷史新高

蔚來(09866)公布，2月19日大年初三，蔚來換電單日總量達165898次，又創歷史新高，最近五天已經第三次刷新歷史新高。
19日換電單量前三的換電站分別是：
福建漳州平和縣G1523甬莞高速小溪服務區東莞方向蔚來換電站：173單
廣東梅州五華縣G35濟廣高速梅州五華漢思新能源站蔚來換電站：159單
江西撫州南城縣G35濟廣高速南城服務區濟南方向蔚來換電站：159單。
《經濟通通訊社20日專訊》
20/02/2026 10:27
