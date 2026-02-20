【ＡＩ】字節跳動計劃在美國組建AI團隊，招聘近100人

據外電報道，中國科巨--字節跳動計劃在美國為人工智能部門招聘近100人，職位已刊登在字節跳動求職頁面上，隸屬2023年成立的Seed團隊，目前在美國、新加坡和中國設有實驗室。



招聘啟事顯示，職位涵蓋多項職責，包括為字節跳動的大語言模型製作國際數據、推進文本、圖像和視頻生成工具、進行類人AI開發研究，以及構建科學模型助力公司作藥物發現和設計。



雖然字節跳動因TikTok的緣故在美國更多被視為一家社交媒體公司，但它也是一家AI企業。今年2月，字節跳動推出新的AI視頻生成模型Seedance 2.0和圖像生成模型Seedream 5.0。不過，荷里活華特迪士尼公司和Paramount Skydance就指，Seedance涉竊取知識產權，向字節跳動發出律師函，美國電影協會亦要求字節跳動停止未經授權大規模使用美國版權作品。



此外，據彭博行業研究顯示，字節的聊天機械人應用「豆包」在2025年大部分時間都是中國內地下載量最高的AI聊天機械人。

