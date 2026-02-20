  • 會員
AH股新聞

20/02/2026 14:30

【ＦＯＣＵＳ】人形機器人春晚曬冷，勝負還看智「腦」突圍

　　【FOCUS】從呆板原地踏步、上下舉手，到靈活迴旋空翻、鯉魚打挺－－短短一年，「秧BOT」進化至「武BOT」、「仿生奶奶」，除了令國民記憶央視春晚的「含硅量」爆升，更展示機器人相關的感知、控制、算法，乃至硬件等技術突飛猛進。不過，即使「啊？」字彈幕刷屏、訂單查詢飆升，真正的考驗還看舞台之下的通用任務。

*宇樹再驚艷，三後來者緊追*

　　機器人、無人機、AI大模型……被戲稱為「最沒人味」的央視2026春晚，如同照見中國的科技未來，當中最具話題的，當屬雙節棍、醉拳、後空翻等樣樣精通的宇樹科技（Unitree）G1機器人；瞞過「大孫子」的松延動力（Noetix）「奶奶」仿生機器人；會撈面、斟酒、送餐的魔法原子（MagicLab）Z1、Gen1機器人；懂得取物、曡衣、烤香腸的銀河通用（Galbot）G1機器人。

　　令人嘆為觀止的另一邊，則是擁有逾205萬粉絲的抖音博主「張根源Genyuan」，租用4款機器人（眾擎、宇樹、靈犀、天工）用於實際辦公、生活場景，洋相尷尬百出，印證了圖靈獎得主、有AI教父之稱的楊立昆（Yann LeCun）那句，「硬體發展神速，智慧仍是瓶頸」。

*文娛需求井噴，多場景尚早*

　　正如宇樹科技創始人王興興所言，現時機器人是一個「場景」對應一套「程序」，但基於家庭場景千差萬別，不可能逐一單獨編寫一套程序，而全球尚未突破具身大腦的天花板，所以大規模應用仍屬相對早期。

　　這相當於解釋了，何解類似春晚式表演的「文體娛樂類」需求，貢獻了去年國內人形機器人近半的出貨量，此外則流向學術、數據採集、迎賓等場景，惟工業應用仍待升級，更遑論日常家務、照顧陪伴的居家大規模普及。

　　換言之，春晚的現象級效應，無疑將令人形機器人賽道的資本熱度升溫、商業化時點前移，大規模量產、多場景應用等加速，但未來真正的勝負仍是智能。

*泛化應用，須認識現實世界*

　　如何實現？楊立昆將答案指向「世界模型」和JEPA架構（聯合嵌入預測架構），即利用各類視頻、音訊、感測器資料，來觀察學習世界的底層規律，進而在現實的抽象空間中進行推理和規劃。

　　無獨有偶，阿里旗下達摩院本月稍早就發布了開源基礎模型RynnBrain，能理解時間維度下的空間關係，並自行推演完成任務所需的步驟，有望協助機器人等預測運動軌跡，執行現實世界（例如廚房、工廠）任務。

　　當具身大腦技術達到預期水平，或方標誌著人形機器人從「精心策劃」的表演時代，進入「泛化應用」的智能時代。在此之前，產業會否經歷如同新能源車般的潮漲潮退，春晚的熱度延燒之餘，慎防審美疲勞後漸入平淡。

