《行業數據》央視：春節假期前四天，全國零售商日均銷售同比增8.6%

據央視報道，農曆春節假期前四天，各地組織開展「樂購新春」特別活動，帶動商品消費和服務消費較快增長，持續激發假日消費活力。商務大數據顯示，假期前四天，全國重點零售和餐飲企業日均銷售額較2025年假期前四天增長8.6%。假期前三天，商務部重點監測的78個步行街（商圈）客流量、營業額比去年同期分別增長4.5%和4.8%。



商品消費需求旺盛。以舊換新政策效應持續顯現，截至2月19日，2026年消費品以舊換新惠及2888.0萬人次，帶動銷售額1980.2億元（人民幣．下同）。其中，汽車以舊換新61.2萬輛，帶動新車銷售額1005.3億元。智能產品備受青睞，商務大數據顯示，假期前三天，重點平台智能穿戴設備銷售額增長19.7%，其中智能眼鏡增長2.5倍，智能血糖儀增長48.6%。海南離島免稅銷售較快增長，假期前四天，海南離島免稅銷售額達9.7億元，增長15.8%。



報道還稱服務消費有所增長，假期前三天，重點平台國內遊消費增4.5%。重點平台租車出行訂單量增長26%，南北互跨訂單量增196%。

《經濟通通訊社23日專訊》