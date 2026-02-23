《中美關係》彭博：美關稅政策逆轉，中方在「習特會」前佔據上風

美國總統特朗普訪問中國前，美國最高法院裁定他去年實施的全球性關稅無效。中國國家主席習近平在與其即將進行的會面中談判能力得到提升。



美國白宮官員表示，特朗普將於3月31日至4月2日訪問中國，這是他自2017年訪華後美國總統的首次中國之行，而就在此次訪華數周前，美國最高院宣布其推出的大範圍緊急關稅舉措無效--而這是對華施壓的關鍵籌碼。分析認為，考慮到北京以切斷稀土供應作為威脅手段的有效性，特朗普在貿易戰中早已處於「守勢」；關稅裁決很可能「在中方眼中坐實了他（特朗普）的弱勢地位」。



不過，美國貿易代表格里爾向媒體強調，最高法院裁定以及隨後的關稅政策，都不會影響特朗普計劃下月訪華與習近平會面的行程。兩國元首這次會面不是為了爭論貿易問題，而是為了維持雙方關係穩定，確保中國履行貿易協議。他說在沒有動用已被法院駁回的徵稅措施下，美國仍然對中國商品維持平均40%關稅，華府仍有其他貿易工具及策略應對。



*中國大規模採購美國大豆可能性降低*



惟《彭博》報道指，美方關稅威脅一旦解除，特朗普想要敦促中方擴大大豆、波音飛機及能源採購量的難度也隨之增加。此外，稀土金屬對美國製造業至關重要，若中方談判代表為保障稀土對美穩定供應提出新的訴求，特朗普也將失去回擊的關鍵籌碼。



復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示：「歸根結底，美國最高法院的這一裁決讓中國在談判中佔據了更為有利的地位。」他以中方曾承諾採購約2500萬噸大豆為例，指出這一承諾的達成是以此前的關稅談判為前提的。「如今這些關稅被判定為非法，主動權十足的『大豆牌』重新回到了中國手中。」吳心伯補充道，中方團隊還可能更堅決地爭取獲得先進半導體的渠道、推動美方取消對中國企業的貿易限制，並要求美方減少對台灣的支持。



*關稅稅率或下降，A股有望受提振*



儘管特朗普遭遇的挫折對中方而言是一次利好，但中國官方與世界各國的反應一致，均保持審慎態度。正值春節長假期間，中國外交部未就此事回應置評請求。



A股將於周二（24日）恢復交易，投資者或將對此次關稅相關消息作出積極反應。「A股有望受提振上漲，」《彭博》援引分析師表示，由於10%芬太尼關稅和所謂「對等關稅」將取消，綜合關稅稅率有望下降，且相對其他國家競爭優勢增強，利好出口鏈，因此A股有望受益。

《經濟通通訊社23日專訊》