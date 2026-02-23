  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

23/02/2026 09:59

《中美關係》彭博：美關稅政策逆轉，中方在「習特會」前佔據上風

　　美國總統特朗普訪問中國前，美國最高法院裁定他去年實施的全球性關稅無效。中國國家主席習近平在與其即將進行的會面中談判能力得到提升。

　　美國白宮官員表示，特朗普將於3月31日至4月2日訪問中國，這是他自2017年訪華後美國總統的首次中國之行，而就在此次訪華數周前，美國最高院宣布其推出的大範圍緊急關稅舉措無效--而這是對華施壓的關鍵籌碼。分析認為，考慮到北京以切斷稀土供應作為威脅手段的有效性，特朗普在貿易戰中早已處於「守勢」；關稅裁決很可能「在中方眼中坐實了他（特朗普）的弱勢地位」。

　　不過，美國貿易代表格里爾向媒體強調，最高法院裁定以及隨後的關稅政策，都不會影響特朗普計劃下月訪華與習近平會面的行程。兩國元首這次會面不是為了爭論貿易問題，而是為了維持雙方關係穩定，確保中國履行貿易協議。他說在沒有動用已被法院駁回的徵稅措施下，美國仍然對中國商品維持平均40%關稅，華府仍有其他貿易工具及策略應對。
　　
*中國大規模採購美國大豆可能性降低*

　　惟《彭博》報道指，美方關稅威脅一旦解除，特朗普想要敦促中方擴大大豆、波音飛機及能源採購量的難度也隨之增加。此外，稀土金屬對美國製造業至關重要，若中方談判代表為保障稀土對美穩定供應提出新的訴求，特朗普也將失去回擊的關鍵籌碼。

　　復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示：「歸根結底，美國最高法院的這一裁決讓中國在談判中佔據了更為有利的地位。」他以中方曾承諾採購約2500萬噸大豆為例，指出這一承諾的達成是以此前的關稅談判為前提的。「如今這些關稅被判定為非法，主動權十足的『大豆牌』重新回到了中國手中。」吳心伯補充道，中方團隊還可能更堅決地爭取獲得先進半導體的渠道、推動美方取消對中國企業的貿易限制，並要求美方減少對台灣的支持。

*關稅稅率或下降，A股有望受提振*

　　儘管特朗普遭遇的挫折對中方而言是一次利好，但中國官方與世界各國的反應一致，均保持審慎態度。正值春節長假期間，中國外交部未就此事回應置評請求。

　　A股將於周二（24日）恢復交易，投資者或將對此次關稅相關消息作出積極反應。「A股有望受提振上漲，」《彭博》援引分析師表示，由於10%芬太尼關稅和所謂「對等關稅」將取消，綜合關稅稅率有望下降，且相對其他國家競爭優勢增強，利好出口鏈，因此A股有望受益。
《經濟通通訊社23日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰 | 特朗普在最高法院敗訴，再難用關稅籌碼打擊「不聽話...

23/02/2026 10:14

關稅戰

加沙和平委員會的勞役之路

20/02/2026 18:28

大國博弈

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區