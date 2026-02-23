《中國要聞》內地春節檔電影票房破54億，《飛馳人生3》領跑

據貓眼專業版數據，2026年春節檔檔期總票房破54億元（人民幣．下同），《飛馳人生3》《驚蟄無聲》《鏢人：風起大漠》分列前三位。中金公司研報預期，今年春節電影票房將介乎65億至85億元。
此外，據網絡平台數據顯示，2026年年度內地電影總票房（含預售）已突破75億，超北美票房成績，暫列全球單一市場票房冠軍。
《經濟通通訊社23日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
23/02/2026 14:32
據貓眼專業版數據，2026年春節檔檔期總票房破54億元（人民幣．下同），《飛馳人生3》《驚蟄無聲》《鏢人：風起大漠》分列前三位。中金公司研報預期，今年春節電影票房將介乎65億至85億元。
此外，據網絡平台數據顯示，2026年年度內地電影總票房（含預售）已突破75億，超北美票房成績，暫列全球單一市場票房冠軍。
《經濟通通訊社23日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰23/02/2026 15:18 《中國要聞》內地今年電影票房破８０億元領跑全球，《尋秦記》…
23/02/2026 15:44 《中國要聞》美團春節數據：北京、上海、成都位列春節熱門旅遊…
23/02/2026 15:44 《神州能源》國內成品油價格將迎調整，預計汽柴油上調１２５元…
23/02/2026 15:18 《大灣區》白雲機場春運單日旅客量首破２８萬人次，創歷史新高
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON