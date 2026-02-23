《中國要聞》內地春節檔電影票房破54億，《飛馳人生3》領跑

據貓眼專業版數據，2026年春節檔檔期總票房破54億元（人民幣．下同），《飛馳人生3》《驚蟄無聲》《鏢人：風起大漠》分列前三位。中金公司研報預期，今年春節電影票房將介乎65億至85億元。



此外，據網絡平台數據顯示，2026年年度內地電影總票房（含預售）已突破75億，超北美票房成績，暫列全球單一市場票房冠軍。

《經濟通通訊社23日專訊》