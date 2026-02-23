  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

23/02/2026 15:44

《神州能源》國內成品油價格將迎調整，預計汽柴油上調125元/噸

　　國內成品油價格2月24日24時將迎調整，汽柴油價格預計上調幅度為125元(人民幣．下同)/噸，折算為每升價格將上漲0.10-0.11元。目前，全國成品油零售均價具體如下：92號汽油均價為6.93元/升，95號汽油均價為7.4元/升，0號柴油均價為6.55元/升。
《經濟通通訊社23日專訊》

【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？► 立即投票

上一篇新聞︰23/02/2026 15:44  《中國要聞》美團春節數據：北京、上海、成都位列春節熱門旅遊…

下一篇新聞︰23/02/2026 15:18  《大灣區》白雲機場春運單日旅客量首破２８萬人次，創歷史新高

其他
More

23/02/2026 15:18  《中國要聞》內地今年電影票房破８０億元領跑全球，《尋秦記》…

23/02/2026 14:32  《中國要聞》內地春節檔電影票房破５４億，《飛馳人生３》領跑

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰下半場

23/02/2026 12:11

關稅戰

加沙和平委員會的勞役之路

20/02/2026 18:28

大國博弈

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區