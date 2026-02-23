《神州能源》國內成品油價格將迎調整，預計汽柴油上調125元/噸

國內成品油價格2月24日24時將迎調整，汽柴油價格預計上調幅度為125元(人民幣．下同)/噸，折算為每升價格將上漲0.10-0.11元。目前，全國成品油零售均價具體如下：92號汽油均價為6.93元/升，95號汽油均價為7.4元/升，0號柴油均價為6.55元/升。
《經濟通通訊社23日專訊》
23/02/2026 15:44
