  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯
AH股新聞

23/02/2026 14:14

《大灣區》春節前8天，港珠澳大橋珠海公路口岸進出境客車數量同比增逾11%

　　據《央視新聞》報道，2月22日，拱北海關驗放經港珠澳大橋珠海公路口岸進出境客車2.69萬輛次、出境客車1.87萬輛次，均創歷史新高。

　　假期前8天（2月15日-2月22日），海關驗放經港珠澳大橋珠海公路口岸進出境客車累計達17.5萬輛次，同比增長11.2%，其中「兩車北上」的港澳單牌車累計達13.5萬輛次，同比增長16.3%，2月21日驗放「港車北上」車輛1.54萬輛次，創單日歷史新高。
《經濟通通訊社23日專訊》

【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰下半場

23/02/2026 12:11

關稅戰

加沙和平委員會的勞役之路

20/02/2026 18:28

大國博弈

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區