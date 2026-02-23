《大灣區》春節前8天，港珠澳大橋珠海公路口岸進出境客車數量同比增逾11%

據《央視新聞》報道，2月22日，拱北海關驗放經港珠澳大橋珠海公路口岸進出境客車2.69萬輛次、出境客車1.87萬輛次，均創歷史新高。
假期前8天（2月15日-2月22日），海關驗放經港珠澳大橋珠海公路口岸進出境客車累計達17.5萬輛次，同比增長11.2%，其中「兩車北上」的港澳單牌車累計達13.5萬輛次，同比增長16.3%，2月21日驗放「港車北上」車輛1.54萬輛次，創單日歷史新高。
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票
23/02/2026 14:14
據《央視新聞》報道，2月22日，拱北海關驗放經港珠澳大橋珠海公路口岸進出境客車2.69萬輛次、出境客車1.87萬輛次，均創歷史新高。
假期前8天（2月15日-2月22日），海關驗放經港珠澳大橋珠海公路口岸進出境客車累計達17.5萬輛次，同比增長11.2%，其中「兩車北上」的港澳單牌車累計達13.5萬輛次，同比增長16.3%，2月21日驗放「港車北上」車輛1.54萬輛次，創單日歷史新高。
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON